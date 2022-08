Polska et Liza Monet se battent pour savoir "qui est la 1ère p*tasse de France", on tient le clash le plus WTF de l'année

Liza Monet vs Polska, le clash le plus ridicule de 2022

D'après Marvel, le multivers est une réalité qui implique l'existence de différentes Terre avec différentes versions de nous-mêmes. Un concept intrigant et excitant sur le papier, mais qui nous laisse désormais penser que l'on vit tous sur la planète la plus pétée d'un tel système. Entre les épidémies successives du Covid-19 et de la variole du singe, la guerre en Ukraine, les vagues de canicule qui ne s'arrêtent pas, les incendies qui ravagent tout et l'inflation qui fait pleurer nos comptes en banque, on ne voit absolument pas ce qu'il y a de positif et de beau à retenir de notre monde actuellement.

Dernier exemple en date ? Comme si le lundi n'était déjà pas la pire journée à surmonter dans la semaine, il a en plus fallu qu'on assiste au clash le plus WTF et ridicule possible sur Twitter ce 22 août 2022. Ou comme dirait le célèbre Cartman, à un "combat d'infirmes". Ni plus, ni moins.

Qui était la première "péta$$e" des réseaux ?

Il y a quelques jours, Polska a en effet profité de son compte TikTok pour se vanter d'avoir été "l'une des premières en France à avoir fait la péta$$e sur les réseaux". Une affirmation encore plus inutile qu'un peigne pour Dwayne Johnson, qui a été immédiatement corrigée en vidéo par Shatta du 77, "Malheureusement c'était bien moi la première pét$sse mais j'ai dû laisser la place à mes filles", puis par Liza Monet qui s'est contentée d'un "Ah bon ?" et d'un regard de dédain sur son propre compte.

Et visiblement, Polska n'a pas beaucoup apprécié cette dernière réaction puisque, ce lundi donc, elle a débarqué sur Twitter afin de balancer à Liza Monet, "L'époque où t'étais pas hater me manque" avant d'ajouter une photo d'elle en lingerie à ses côtés. Réponse de l'intéressée ? "Je suis pas une hater mais un moment va falloir que tu reconnaisses que t'es pas du tout légitime". Aïe, ça fait mal.