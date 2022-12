"Un vrai gamin" : Karim Benzema se désabonne de quasiment tous les joueurs des Bleus, les supporters de l'Equipe de France saturent

Le saviez-vous ? Karim Benzema vient de fêter ses 35 ans. Une information qui a de quoi étonner quand on découvre son comportement d'adolescent coincé sur Skyblog et MSN au milieu des années 2000 qui fait tout pour attirer l'attention des autres. Oui, si le joueur du Real Madrid est un des footballeurs les plus talentueux, il n'apparaît clairement pas comme le coéquipier modèle. Ou tout du moins, il ne l'est pas dès qu'il a accès à ses réseaux sociaux.

Ainsi, après s'être moqué de Mathieu Valbuena et Didier Deschamps par le passé en likant/commentant des posts dégradants à leur encontre, après avoir profité d'un live pour comparer Olivier Giroud à un karting, puis après avoir profité de son absence de la Coupe du Monde 2022 pour régler ses comptes à travers de vieux messages subliminaux aussi subtils que la réaction d'un puceau devant un anime, le Ballon d'Or 2022 se retrouve à nouveau au centre d'un comportement ridicule.

La nouvelle réaction de gamin de Karim Benzema

Quelques jours après avoir annoncé sa retraite internationale, alors même que la France entière était encore en plein deuil suite à la défaite en finale à la Coupe du Monde (sacré timing), Karim Benzema aurait visiblement décidé de tourner la page des Bleus d'une façon particulièrement salée. Comme le rapportent plusieurs médias, l'attaquant aurait tout simplement eu la bonne idée d'unfollow tous les joueurs de l'Equipe de France sur Instagram. Enfin presque.

On peut le constater, il existe tout de même quelques exceptions comme Kylian Mbappé et Marcus Thuram, ainsi que son ancien partenaire Raphaël Varane et ses deux coéquipiers actuels que sont Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Deux autres Français sont également encore présents (Presnel Kimpembe et Ferland Mendy), mais il est à noter que tous les deux n'étaient pas de l'aventure au Qatar.

Les supporters toujours plus saoulés

A la surprise de personne, cette attitude de Karim Benzema ne lui attire pas que des compliments aujourd'hui sur les réseaux sociaux. "Pathétique /niveau gamin de quartier. Et j'adore Benzema ! Tu es une superstar, tu peux t'éviter ce genre de move", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Mais il est trop gênant put*in, 40 ans bientôt", "Sa communication est désastreuse" ou encore "Un vrai gamin... C'est la cour de récréation..."

Là où des rumeurs laissaient récemment entendre que les Bleus se sentaient mieux sans lui depuis son forfait, ce n'est pas ce genre d'attitude qui viendra les démentir...