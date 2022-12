"Si on perd, c'est à cause de lui" : le nouvel hymne de l'Equipe de France dévoilé et... c'est ultra gênant

Les fans de football le savent, le match de l'Equipe de France contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, qui sera organisé ce samedi 10 décembre, s'annonce comme l'un des plus imprévisibles tant les deux sélections apparaissent comme identiques sur le papier, avec les mêmes qualités (l'attaque) et les mêmes points faibles (la défense).

Gilbert Montagné signe le nouvel hymne des Bleus

Heureusement pour Didier Deschamps, un coup de pouce inattendu vient de voir le jour qui, on l'espère, saura booster l'envie et la motivation des joueurs (spoiler : ça ne risque pas d'arriver). Là où Vegedream avait réussi à inspirer les Bleus en 2018 avec son cultissime titre Ramenez la coupe à la maison, une nouvelle chanson très spéciale vient d'être dévoilée. Et cette fois-ci, c'est à Gilbert Montagné qu'on la doit.

Oui, vous avez bien lu, le chanteur de 70 ans a décidé de détourner sa propre chanson Sunlights des tropiques pour la remettre au goût du jour en rendant tout particulièrement hommage à Kylian Mbappé. Au programme ici ? Préparez-vous psychologiquement, les paroles sont aussi puissantes que recherchées ! "Kylian Mbappé, tous tes buts sont magnifiques / En Equipe de France t'es magique (...) / Tu fais briller ton équipe / Tu rends tous les Bleus électriques", peut-on ainsi l'entendre chanter.

Une chanson ratée et malaisante

Bon, on ne va pas se le cacher, si cette musique partait d'une très bonne intention, le résultat frôle en réalité le cringe absolu et nous ferait presque regretter le terrible Zidane y va marquer de Cauet en 2006. Entre des lyrics qui ne volent pas très haut et qui laissent les trois quarts de l'équipe sur le carreau (pas très collectif tout ça), et une performance vocale malheureusement fatiguée et peu entraînante, ce nouvel hymne est clairement loin de faire le bonheur de nos oreilles. Et encore moins l'unanimité.

"C'est gênant sérieusement, quelle misère. Les autres joueurs vont finir par péter un plomb", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "C'est bon, on a perdu", "Purééééééééé tonton Gilbert. Ca devient difficile !" ou encore, "Si on perd, c'est à cause de lui".

Yep, on va croiser les doigts pour qu'Olivier Giroud & Cie nous offrent une performance moins brouillonne et plus aboutie que cette chanson ce week-end au risque de vivre une humiliante élimination.