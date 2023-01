"Réglez ça entre adultes et en privé" : grosses tensions au PSG entre un joueur et Kylian Mbappé ? Une histoire de jalousie fait trembler le club

Une simple erreur d'interprétation ?

Faut-il ainsi craindre une guerre d'ego au PSG à quelques semaines du match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions ? Il faudra attendre les prochains jours pour le savoir, mais c'est peu dire que cette déclaration ne devrait pas être très bien perçue dans les bureaux des dirigeants. Et pour cause, à en croire un journaliste de France Bleu, cette polémique lancée par Kimpembe n'aurait aucun sens au regard du fonctionnement habituel de l'équipe.

"On me laisse entendre au club qu'il y a Marquinhos en capitaine et 4 vice-capitaines : Kimpembe, Verratti, Mbappé et Ramos, a déclaré Bruno Salomon. Et quand Marqui n'est pas là, le coach nomme au choix son capitaine dans les 4 vice-capitaines". Traduction : Mbappé avait déjà un statut de vice-capitaine au côté de Kimpembe et ce choix du brassard effectué par Galtier cette semaine n'avait donc rien d'une surprise, trahison ou preuve d'une quelconque évolution.

Les supporters en ont marre

Autant dire qu'après tout ce drama improbable et inutile, les supporters du PSG - déjà frustrés par une saison peu flamboyante sur terrain, n'ont pas caché leur lassitude. "Je vais peut être me faire des ennemis mais pour moi Kimpembe aurait pas dû mettre cette story et encore moins son tweet. Il sait très bien comment les réseaux fonctionnent et que notre club traîne polémique sur polémique. Un vrai capitaine n'aurait jamais fais ça", peut-on lire sur Twitter aujourd'hui, tout comme "Pour Kimpembe, et il est loin d'être le seul, sa personne, son image prime sur le collectif. Il entretient précieusement cette image de titi, bon soldat, prêt à se sacrifier pour le club. Ça le protège des critiques. Mais au moindre coup de vent, il se précipite sur les réseaux".