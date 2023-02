"On peut commencer à envisager ce genre de projets" : face au carton de ses vidéos X, Amandine Pellissard veut passer à une nouvelle étape

Depuis quelques mois maintenant, Amandine Pellissard et son mari Alexandre - découverts il y a trois ans dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, ont décidé de profiter de leur notoriété acquise grâce au programme de TF1 pour se lancer dans une activité étonnante. Suite à l'ouverture d'un compte MYM, le couple propose aujourd'hui à leurs abonnés du contenu sexy, voire pornographique, filmé à la maison.

Amandine Pellissard dévoile les coulisses de ses tournages X

Une nouvelle vie que les jeunes parents assument pleinement, mais qui fait grincer quelques dents. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement sur le plateau de TPMP, il leur est régulièrement reproché de gâcher la vie de leurs enfants qui pourraient bientôt se faire harceler à l'école à cause de telles vidéos ou même de les traumatiser s'ils venaient à tomber dessus ou à assister par inadvertance à l'un de leurs tournages.

Aussi, consciente des critiques sur cette nouvelle activité, Amandine Pellissard a tenu à faire une mise au point en rappelant qu'elle et Alexandre ne faisaient pas n'importe quoi, n'importe quand. "Ça commence vers 22h30, minimum, mais ca ne veut pas dire qu'on pose le téléphone et qu'on tourne, a-t-elle confié à Gossip Room, alors interrogée sur les coulisses de ces enregistrements. Non, on va poser le téléphone vers 21h et on laisse tourner. Et souvent, il ne va rien se passer avant 22h30/23h. On fait vraiment les choses de façon spontanée". Traduction : les enfants sont couchés depuis longtemps et le couple a une méthode de travail bien rodée qui évite les accidents.

Bientôt des productions plus professionnalisées ?

L'influenceuse l'a néanmoins précisé ensuite, la situation devrait rapidement évoluer. Alors que leurs enfants grandissent et qu'il va forcément être plus difficile de les mettre au lit tôt, les deux parents pourraient prochainement passer à un niveau de production supérieur et loin du domicile familial. "On envisage de louer un studio, là, dans notre ville, pour pouvoir faire des contenus à l'extérieur, a reconnu Amandine Pellissard. Ça fonctionne bien pour nous et justement, on peut commencer à envisager ce genre de projets".

Une façon de mettre fin à une partie des critiques sur cette activité, mais qui pourrait à l'inverse ne pas plaire... à leur public. Avec un contenu plus professionnalisé, le couple risque en effet de perdre ce côté amateur qui semble beaucoup plaire.