"Ça me fait pas triper de voir mes parents niquer sur internet" : Léo, le fils d'Amandine Pellissard réagit cash à la reconversion de ses parents dans le porno

Il y a quelques semaines, Amandine Pellissard a étonné tout le monde en annonçant sa reconversion dans le porno. Après avoir reçu de nombreuses critiques, la mère de famille est venue sur le plateau de TPMP pour s'expliquer. Là encore, elle n'a pas été épargnée et elle s'est attirée les foudres de la plupart des chroniqueurs qui lui reprochent notamment de ne pas penser à ses enfants. Ce mardi 31 janvier 2023, elle a fait son retour dans l'émission de Cyril Hanouna, cette fois accompagnée de son fils Léo, 17 ans.

>> "De quoi tu parles Barbie ?" : Amandine Pellissard règle ses comptes avec Kelly Vedovelli et les chroniqueurs de TPMP <<

"Ça me fait pas triper de voir mes parents niquer sur internet"

"C'est sûr que ça amène à se poser des questions que mes parents aient fait un choix pareil. Ils m'en ont parlé avant et si j'avais mis un frein à ça, ils ne l'auraient pas fait. À travers ça, ils voyaient une liberté d'agir, d'être et de penser, parce que nous, on est tous élevé dans cette liberté. On essaye d'avoir le moins de tabou possible pour qu'on n'ait rien à cacher et qu'on puisse parler de tout avec nos parents. Mes frères et soeurs ne savent même pas ce qu'est le sexe. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas aller chercher des vidéos de mes parents à poils sur internet. D'ailleurs, moi non plus parce que ça me fait pas triper de voir mes parents niquer sur internet", a tout d'abord expliqué celui qui a récemment affirmé qu'il n'avait pas honte de sa maman.

"Moi, je suis content pour eux"

"Ça te dérange ou pas du tout ? Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, ça a changé quelque chose ?", lui a ensuite demandé l'animateur qui s'est confié sur ses violents clashs avec ses chroniqueurs. "Dans ma vie de tous les jours, non, ça n'a rien changé dans le sens où dans tous les cas, même si mes parents sont orientés vers d'autres activités, eux, ils sont heureux de faire ce qu'ils font. Moi, je suis content pour eux. Après, forcément, je me suis dit 'On va peut-être me faire chier à l'école, on va peut-être se foutre de ma gueule', non. Je n'ai pas constaté ça, non, parce qu'après forcément ce sont des plateformes sécurisées, c'est fait en sorte que ça ne fuite pas partout non plus", a répondu Léo malgré les fuites des vidéos d'Amandine Pellissard et son mari.

"Les gens ne se mettent pas à notre place"

"Je suis heureux dans ma vie ! Que ce soit quand ils ont commencé à faire ça ou avant, eh bien elle n'a pas changé. J'ai toujours été content dans ma vie, j'ai des parents qui sont là pour moi. Et s'il y a des gens qui ne peuvent pas le comprendre, et qui veulent encore juger, eh bien je les emmerde", a ajouté le fils d'Amandine Pellissard, avant de conclure : "Donc, même si un jour il y a des problèmes avec les gamins, que ce soit à l'école ou sur internet, il y a des mesures qui seront prises. Ils feront toujours quelque chose pour ça. (...) Les gens ne se mettent pas à notre place, ils parlent pour nous sans savoir ce que l'on vit. Et ça, je trouve ça un peu dégueulasse".

On peut dire que le jeune homme ne s'est pas laissé démonter face aux chroniqueurs de TPMP et sa maman doit être fière de lui !