"Les gens disent que tu as honte de moi..." : Amandine Pellissard réagit à sa reconversion dans le X et assure que son fils "le vit très bien"

Amandine Pellissard est sans conteste LA maman star de Familles Nombreuses la vie en XXL sur TF1. Malgré son départ de l'émission et sa plainte contre la production, la mère de famille est toujours aussi suivie sur les réseaux sociaux et fait toujours autant parler.

Récemment, elle a surpris tout le monde en annonçant qu'elle se lançait dans le porno. Une reconversion qui lui a value beaucoup de critiques. Mais Amandine Pellissard n'en a rien à faire des haters et elle leur a répondu à sa manière : "Alors pour les haters, frustrés et les contrariés, vos avis m'indiffèrent (...) Economisez votre énergie et utilisez-la à bon escient. Grand bien vous fasse".

Une reconversion qui fait débat

Histoire de provoquer encore un peu plus ceux qui la critiquent, la mère de famille n'a pas hésité à faire un unboxing de produits coquins avec son chéri Alexandre. "Il va être sur la béquille jusqu'à demain matin. Voilà, il va être ingérable ce Chabite. Sacré coquinou !", s'est-elle notamment amusée.

Déjà présente sur MYM, Amandine Pellissard a annoncé, quelques jours plus tard, qu'elle se lançait sur une autre plateforme encore plus hard : Swame. "Vous pouvez vous abonner pour profiter de contenus incroyablement.... incroyables. C'est un bon adjectif, c'est incroyable. Vous pouvez surtout faire vos demandes de médias privés", a-t-elle expliqué, avant de s'adresser encore à ses haters : "N'en déplaise à certains, ou plutôt certaines... Plutôt certaines ! Mais c'est pas grave, nous, on aime tout le monde, coeur sur vous, love sur vous, aimez votre prochain surtout".

"Tu peux dire aux gens que tu n'as pas honte de moi ?"

Parmi les critiques qu'elle reçoit régulièrement, il lui est souvent reproché de faire honte à ses enfants et plus particulièrement à son fils aîné Léo, âgé de 16 ans. Ce mercredi 18 janvier 2023, Amandine Pellissard a donc directement posé la question au principal intéressé. "Tu sais, quand je fais une story avec toi, les gens disent que tu as honte de moi... Est-ce que t'as honte de ta maman ?", lui lance-t-elle. "Non", répond-il un peu gêné. "Tu l'aimes ta maman ?", ajoute Amandine. "Oui, bien sûr", marmonne son fils. "Tu peux dire aux gens que tu n'as pas honte de moi ?", insiste-t-elle. "Non, non, j'ai pas honte", assure de nouveau Léo. Pas sûr que cette story calme les haters...

"Léo il s'en bat les c*uilles"

Ce jeudi 19 janvier 2023, Amandine Pellissard et son mari Alexandre étaient invités dans TPMP et bien évidemment, le sujet des enfants est rapidement venu sur la table. "Avant de se lancer là-dedans, on a demandé à Léo si ça le dérangeait. Et s'il avait mis un veto, on ne l'aurait pas fait. Nos enfants on les éduque dans une liberté d'esprit et de parole", a tenu à préciser Amandine.

"Déjà, quand je faisais des stories en soutif y a un an pour une crème minceur, on me disait 'Ohlala les copains de ton fils', je demandais à Léo si tout allait bien, il me répondait 'oui oui'... Léo il s'en bat les c*uilles", a-t-elle ensuite affirmé, avant d'ajouter : "Notre fils le vit très bien, il fait même de la provoc en mettant des sweats avec des nanas à poil dessus pour faire taire les haters".

"On est en symbiose et tout va bien !"

"Nos enfants sont heureux, c'est l'essentiel", a continué Alexandre. "On est de très bons parents. On peut être multi casquettes. Une fois que les enfants sont au lit ou à l'école et que la porte est fermée à clé, on fait ce qu'on a à faire, ce qu'on a envie de faire et ce qui nous épanoui. On est en symbiose et tout va bien !", a finalement conclut sa chérie.

La reconversion professionnelle du couple Pellissard n'est pas près d'arrêter de faire parler !