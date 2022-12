En culotte, Amandine Pellissard se lance sur MYM avec des photos sexy, et on ne s'y attendait pas !

Quelques semaines après avoir annoncé son départ de Familles nombreuses : la vie en XXL, Amandine Pellissard a dévoilé son nouveau projet, et on vous prévient, c'est improbable ! Alors qu'elle a décidé d'attaquer TF1 en justice, la maman de 8 enfants a ouvert... un compte MYM. Elle y propose des photos sexy pour ses abonnés. On n'était pas prêts.

Amandine Pellissard dévoile son compte sur MYM