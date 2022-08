Astrid Nelsia dévoile son salaire OnlyFans et Mym... et veut quitter la France pour ne plus payer d'impôts

L'influenceuse veut quitter la France à cause des impôts : "Je pense avoir assez donné"

Astrid Nelsia, qui est de nouveau en couple depuis sa rupture avec le rappeur Koba LaD, a précisé qu'elle payait des impôts en France. "Je déclare tous mes impôts en France et sachez que MYM et OnlyFans sont imposables" a-t-elle confié, "Bref, l'État me prend 45% de mon salaire". Et c'est à cause de ces impôts qu'elle pense à quitter la France pour aller vivre dans un autre pays.