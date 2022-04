Astrid Nelsia et Koba LaD : la rupture pour le couple ? Des indices sèment le doute

Le 6 avril dernier, on a cru que c'était déjà la fin de la belle histoire entre Astrid Nelsia et Koba LaD. Le blogueur Vaaruecos avait révélé que le rappeur aurait essayé de draguer Dorsaf de 10 couples parfaits 5, alors qu'il est actuellement en couple avec la star de télé-réalité. Face à cette rumeur, l'ancienne candidate des Anges, qui adore les rappeurs, et son chéri avaient vite démenti ses propos en affirmant que toutes les filles qui pensaient se faire draguer par Koba parlaient en réalité à un compte fake. Pourtant, ce vendredi 15 avril 2022, un nouvel élément est venu affoler les fans, qui ont tout de suite pensé à une rupture. De quoi s'agit-il ? Les deux stars se sont tout simplement unfollow sur Instagram !

L'heure de la rupture pour Astrid Nelsia et Koba LaD ?

Devant cette découverte, Vaarruecos a tout de suite donné son avis sur l'affaire. "Astrid et Koba LaD se sont unfollow sur les réseaux sociaux, ils ne se suivent plus. Astrid aurait enfin cru l'histoire d'infidélité" a notamment déclaré le blogueur, avant d'ajouter : "En même temps, d'après mes sources, Koba n'a jamais bien valorisé Astrid. Quand il parlait d'elle, il disait : 'laisse-la croire ce qu'elle veut' quand une fille lui demandait s'ils étaient en couple. Il disait aussi qu'Astrid était simplement 'sa coquine'". Une fin d'histoire logique et inévitable donc. Ou pas.

Une énième fausse alerte

Dans un twist digne d'un épisode de Plus belle la vie, on a finalement appris qu'il s'agirait encore une fois d'une fausse alerte ! En effet, quelques heures après ce buzz, Astrid a de nouveau suivi celui qui a surpris tout le monde en annonçant avoir eu son bac.

Une situation inattendue qui a donc obligé le blogueur à rétropédaler dans une nouvelle story sur Instagram. "Astrid a décidé de croire une nouvelle fois aux paroles de Koba LaD, a-t-il déclaré. Ils ont décidé de se refollow il y a quelques minutes. J'aurais prévenu au moins".

Alors, rupture ou pas rupture ? Affaire à suivre !