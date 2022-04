Koba LaD et Astrid Nelsia en couple : le rappeur tenterait de draguer Dorsaf (10 couples parfaits)

On le sait, Astrid Nelsia a un penchant pour les rappeurs. Depuis quelques semaines, la jeune femme le prouve encore en s'affichant régulièrement avec Koba LaD. Pour les comptes spécialisés, il ne fait aucun doute que les deux sont en couple. Mais ce mercredi 6 avril 2022, Vaarruecos a fait une révélation qui ne devrait pas plaire à la candidate de télé-réalité. En effet, son chéri ne serait pas vraiment fidèle. Depuis plusieurs jours, il draguerait même avec insistance une participante de 10 couples parfaits 5.

Un triangle amoureux Astrid, Koba et Dorsaf ?

Selon Vaarruecos, celui qui a annoncé avoir eu son bac en novembre dernier, écrirait beaucoup de messages à Dorsaf. "Je vais vous raconter le petit pop-corn que j'ai su récemment entre Koba LaD, Astrid Nelsia et Dorsaf. Si jamais je mens, j'invite un des trois à démentir en story. Je le sais d'une source très sûre, vous le savez je ne dis jamais de connerie" commence le blogueur. "Comme on le sait tous, Koba et Astrid sont en couple actuellement. Sauf que Koba n'est pas fidèle avec Astrid. Ça fait plusieurs semaines qu'il est derrière le dos de Dorsaf et qu'il lui envoie des messages tous les jours" continue-t-il en précisant qu'il détient cette information d'une source très proche d'un des deux. "Koba lui envoie toujours des messages à l'heure actuelle en lui disant qu'il veut la voir, que c'est la plus belle, etc. Il est avec Astrid et ça fait des semaines qu'il envoie des messages à Dorsaf pour la rencontrer" ajoute-t-il.

"Koba la met à l'envers à Astrid"

La candidate de 10 couples parfaits, qui a critiqué le montage de l'émission, refuserait les avances du rappeur par rapport à Astrid. Mais le jeune homme tenterait de la rassurer en critiquant sa petite amie : "Mais ne t'inquiète pas, Astrid c'est juste une petite coquine. En vrai, j'en ai rien à f*utre" déclarerait-il, selon le blogueur. "Koba la met à l'envers à Astrid et DM tous les jours Dorsaf. Il dit qu'Astrid n'est pas sa copine, que c'est juste un plan. Qu'elle croit qu'ils sont en couple, mais en fait, non" ajoute Vaarruecos. "Les trois vont être choqués que j'en parle mais je m'en fiche", conclut le blogueur.

Dorsaf parlerait en réalité à un faux compte