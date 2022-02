10 couples parfaits 5 : un montage pas fidèle au tournage ? Une candidate confirme "Tout a été coupé"

"j'arrête de regarder"

"La seule qui n'est pas coupée c'est Romane. Elle est décidément la star du programme" précise le compte, avant d'ajouter : "moi j'arrête de regarder. En plus quel est l'intérêt de trouver un match et de faire partir deux personnes ? Abou et Dorsaf servaient à quelque chose, comparé à Zoubir par exemple". A noter que le blogueur a précisé avoir fait une erreur dans la story suivante, en disant qu'il s'était trompé de nom. Il ne voulait pas dire Zoubir, mais Alex. En tout cas, il semble très déçu du départ de Dorsaf et Abou, qui on récemment été désignés perfect match et ont donc quitté la villa.

Une candidate confirme ses propos et clash le programme