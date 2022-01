Dorsaf (10 couples parfaits 5) et Abou toujours en couple ? Elle répond

10 couples parfaits 5 : Dorsaf et Abou sont-ils toujours en couple ?

Les candidats de l'émission présentée par Elsa Fayer, 10 couples parfaits 5 sur TFX, ont enfin trouvé un match parfait ! La nouvelle candidate du programme, Chainez, a envoyé Dorsaf et Abou en love machine. Et c'était bel et bien un match parfait, le premier de l'aventure ! Ils ont donc quitté les autres candidats du casting. Mais Dorsaf et Abou sont-ils toujours en couple depuis la fin du tournage ?

Dorsaf a répondu à la question auprès de Télé Loisirs : "Nous sommes restés en contact après l'émission. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Notre feeling a perduré après l'aventure. Nous ne pouvons pas parler de couple puisque nous ne le sommes pas, mais nous nous parlons assez régulièrement". Dorsaf et Abou sont donc toujours en contact depuis la fin du tournage de 10 couples parfaits 5 (qui se déroulait dans la villa de GIMS et DemDem à Marrakech). Mais même s'ils se donnent encore des nouvelles, ils ne sont pas en couple. Ils sont simplement amis.

Si Dorsaf et Abou ne sont plus en couple, Sarah Lopez et Tom Brusse, mais aussi Anthony Mateo et Romane sont quant à eux toujours ensemble et ont officialisé sur les réseaux.

Dorsaf en froid avec Romane : "Nous ne sommes pas du tout en contact"

Dorsaf a aussi parlé de 10 couples parfaits 5 en général, ce que ça lui a apporté : "Le programme m'a beaucoup fait grandir. Ça m'a permis de prendre du recul sur moi-même et d'apprendre certains points de ma personnalité que je ne connaissais pas. Je me suis redécouverte".

"Je reste en contact avec Lola, Giovanni, Sarah, sans compter Abou. Il y a plein de candidats que j'adore" a expliqué la candidate de télé-réalité. En revanche, elle est toujours fâchée et en froid avec Romane : "Je lui avais pardonné. Mais en revoyant les images, comme je suis rancunière, je ne peux pas dire que je lui ai pardonné. Nous ne sommes pas du tout en contact". "Notre histoire a été beaucoup plus complexe que ce que vous avez vu à l'écran" a-t-elle précisé.