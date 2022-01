10 couples parfaits 5 : la villa est celle de GIMS et Demdem, et vous pouvez la louer

10 couples parfaits 5 : la villa où sont les candidats est celle de GIMS et Demdem

L'émission animée par Elsa Fayer a commencé à être diffusée sur TFX (et sur Salto). 10 couples parfaits 5 a un casting avec beaucoup de candidats connus en plus des anonymes : Sarah Lopez, Anthony Mateo, Ahmed Thaï, Lila Taleb, Manon Van, Tom Brusse... Et il y a aussi des nouveautés dans 10 couples parfaits 5 ! Et s'il y a déjà eu des clashs et des rapprochements dans les deux premiers épisodes, beaucoup d'internautes ont aussi repéré une info sur la villa : elle appartient à GIMS et à Demdem.

Eh oui, la sublime et immense maison où s'est déroulé le tournage de 10 couples parfaits 5, située à Marakech au Maroc, a pour proprio le chanteur GIMS et sa femme Demdem. C'est quand Sarah Lopez et Anthony Mateo sont arrivés en premier, dans le premier épisode de cette saison, que l'influenceuse a lâché : "Alors attends, j'ai cru apercevoir un nom à l'entrée de la villa". Et la voix-off a confirmé ce nom, celui de l'interprète des tubes Bella, Sapés comme jamais ou encore Jusqu'ici tout va bien.

"C'est incroyable ! La maison est grave grande, il y a je ne sais pas combien de salles de bain. Tout ça rien que pour nous, je suis trop contente ! Gims est venu là, on pourra dire qu'on a dormi chez Gims !" a même ajouté Sarah Lopez, hyper contente.