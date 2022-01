Tom Brusse et Sarah Lopez en couple mais sans coup de foudre : "Nous ne nous correspondions pas physiquement"

Une histoire d'amour qui débute devant les caméras

Depuis le 3 janvier dernier, nous pouvons suivre les aventures de Tom Brusse et Sarah Lopez dans la saison 5 de 10 couples parfaits sur TFX. Si le candidat de télé-réalité très connu en Espagne a d'abord eu un crush sur Lila Taleb, qui a récemment eu une altercation avec Maëva Ghennam, il s'est rapidement rapproché de l'ancienne candidate des Anges 12. Les deux amoureux se sont même échangés leur premier bisou dans l'épisode du mardi 18 janvier dernier. Ils ont ensuite officialisé leur relation dans la foulée sur leur compte Instagram en postant une jolie vidéo (à voir ici) les mettant en scène. "On s'est dit qu'on écrivait notre histoire ensemble. Nous en sommes à 4 mois d'écriture, le livre est beau, les chapitres sont courts mais intenses. Et dire que ce n'est que le début. Te quiero" peut-on lire en légende. Le 24 janvier, deux autres candidats du programme ont, eux aussi confirmé leur idylle : Anthony Matéo et Romane. Qui seront les prochains ? On a hâte de savoir !