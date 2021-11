Koba LaD, la grande annonce qui va surprendre ses fans : il a eu son bac !

Koba LaD, le rappeur milliardaire

Tout semble donc réussir au jeune rappeur de 21 ans. Bac en poche, il est également milliardaire... en streams sur Spotify ! En effet, Koba LaD a franchi le milliard de streams sur la plateforme musicale grâce à sa dernière mixtape dont le second volet est en préparation.

Grâce à ses collègues rappeurs, il cartonne également avec sa collaboration avec Classico Organisé, le volume 2 de Bande Organisée en compagnie de Jul, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness et Guy2bezbar. Le morceau Bande Organisée est sans aucun doute le plus gros succès de l'album "13'Organisé" dans lequel on retrouve les rappeurs marseillais.

Jul espère avoir le même succès pour son deuxième volet et leur souhaite à tous de réussir : "Le retour des gens fait plaisir, encore plus qu'avant (...). Ça a un peu mis en avant Marseille et ça fait du bien. Tu le ressens dans les classements, dans les albums. Les rappeurs se donnent à fond. Ils ont vu que ça peut vraiment faire quelque chose Marseille (...) Je suis content pour tout le monde, je leur souhaite la même réussite. Pour ça, c'est la chance et beaucoup de travail. Ils sont tous respectueux et tous reconnaissants. Je leur donne la même force."

Koba LaD ne peut que se féliciter pour toutes ses réussites !