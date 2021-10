Jul dévoile le 1er single de son "Classico Organisé" : un son très différent de Bande organisée

Loi de la calle nous met dans une ambiance boom bap. Jul et les autres stars du rap kickent les uns après les autres leurs couplets, le tout sans refrain. Un morceau très différent de son tube entêtant Bande Organisée (qui avait eu une version 100% féminine et féministe), qui avait explosé tous les compteurs avant l'album "13 Organisé".

Le rappeur connu pour son fameux signe, qui a été fait par de nombreuses stars, a ainsi réuni 4 rappeurs marseillais (lui-même, Alonzo, Le Rat Luciano et Kofs) et 4 rappeurs parisiens (acrim, DA Uzi, Niro et Mister You).

Un projet avec plus de 150 rappeurs, et une grosse annonce prévue pendant le vrai Classico

Jul a teasé son nouveau projet de musique depuis plusieurs semaines déjà. L'album "Classico Organisé" sortira le 5 novembre 2021 et il compte plus de 150 rappeurs pour les featurings. Pour le moment, on a donc ce premier single Loi de la calle et la pochette d'album. Celle-ci est bleu, blanc, rouge avec la tour Eiffel pour les artistes parisiens et la Bonne Mère pour les artistes marseillais. On attend désormais la tracklist !

D'ailleurs, lors du véritable Classico, où l'OM (l'Olympique de Marseille) et le PSG (Paris Saint-Germain) s'affronteront au Vélodrome le 29 octobre prochain, Jul a promis une annonce. Peut-être la liste de tous les noms des rappeurs ? Ou un autre single de l'opus ? Ou un clip tourné en direct ? Tout est possible !