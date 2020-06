Jul en mode dolce vita dans son nouveau clip Italia

Jul sort le clip Italia

Italia, c'est le nouveau clip de Jul dévoilé ce vendredi 19 juin 2020 sur sa chaîne YouTube. Une musique qui rend hommage au pays de la dolce vita, mais aussi et surtout à la Ferrari 458 Italia : un bolide d'exception que le rappeur met en avant dans la vidéo, entouré de belles filles et de potes. Et pour le cadre aussi, c'est le sud de l'Europe et le luxe qui sont là avec un jardin donnant sur la mer méditerranée et un mur de végétation rose, pour voir la vie du bon côté.

Côté musique, elle est romantique, dans la même veine que les tubes Tchikita, Senora ou Toto et Ninetta. "Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria / Elle voudrait que je lui passe la bague à la manita" lâche Jul au début de la chanson. Un morceau qui a tout pour devenir LE tube de l'été avec son rythme feel good et ses paroles qui font des clins d'oeil à Dalida.

Le double album "La Machine" crée le buzz

Ce vendredi 19 juin 2020 marque aussi la date de sortie de son double album "La Machine", dont la cover a été créée par deux fans. Il s'agit déjà du 20ème opus pour le plus grand vendeur de l'histoire du rap français. "La Machine" est composé de 30 titres dont des feats. avec Bigflo & Oli, Nessbeal, Moubarak, Jimmy Sax ou encore Doria. Et sur Twitter, Jul a été rapidement placé en TT. Les fans ont en effet été très nombreux à tweeter leur amour pour ce nouvel album.