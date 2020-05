Jul a choisi 2 gagnants pour sa cover de l'album "La Machine" : voilà les résultats

Interviewé par Interlude, Charles a rappelé qu'au départ, Jul n'avait pas retenu son image : "Au début, je n'ai pas compris. Je pensais qu'il s'était trompé, ou qu'il allait faire un 3ème post". Mais de nombreux internautes ont demandé au plus grand vendeur de l'histoire du rap français de choisir le dessin du jeune de 19 ans. "J'ai eu un soutien énorme sur les réseaux sociaux. De voir que tout le monde me soutenait, ça m'a rendu super fier" a avoué cet étudiant en école d'Infographie à Bordeaux.

Et quand Zeiqh a découvert que grâce aux twittos, il ferait la cover de "La Machine", il était sur un petit nuage. "Je l'ai appris en rafraîchissant le profil de Jul. Moi et mes proches ont était vraiment à fond dans ce concours" a-t-il indiqué, "je me rends pas encore bien compte je pense, c'est un peu comme si je vivais un rêve éveillé".

Quant à son inspiration pour ce croquis, il a précisé : "J'ai d'abord pensé au rapport entre Jul et La Machine : une machine à faire des tubes, et une machine en quantité de productions. J'ai pensé ensuite à faire un clin d'oeil au fait que ce soit l'OVNI, que Jul soit une machine à faire des tubes extraterrestres, programmée par un alien".

Le 2ème gagnant a déjà réalisé une cover... pour Booba

Le 2ème gagnant désigné par Jul, c'est SAMY alias @samylacrapule sur les réseaux sociaux. Son image à lui sera au dos de l'album "La Machine". Sur le dessin, vous pouvez y voir le rappeur marseillais en entier, mais là encore en mode robot. Il s'affiche en effet avec un bras et une jambe robotiques. Regardant d'un regard perçant droit devant lui, l'artiste a une capuche sur la tête et est assis sur une tour d'ordinateurs. Et derrière lui, il y a tout un tas d'autres unités centrales d'ordinateurs et de fils. Sur la droite, un écran d'ordinateur donne pour message : "JUL LA MACHINE".