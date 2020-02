OKLM, trois jeunes lâchent le signe de Jul au parlement européen

Posey, trois jeunes ont lâché le signe de Jul en plein discours au parlement européen. Alors que le trio parlait d'un futur, le leur et celui de l'Europe, ils se sont mis à dire "mercé" et à joindre leurs mains pour exécuter le fameux signe du rappeur. L'interprète de "On m'appelle l'ovni" a même posté la vidéo et a réagi sur Instagram.