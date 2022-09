"ça me fait hurler de rire" : Koba LaD, Black M, Fianso deviennent profs d'histoire, maths ou chimie et tout le monde hallucine

Il vous suffit d'une seule écoute d'un morceau de Black M pour connaitre le titre par coeur, mais vous n'arrivez toujours pas à retenir toutes les capitales des pays en Europe ? Vous êtes incollables aux blind-tests, mais vous êtes toujours victimes du syndrome de la page blanche lors d'un contrôle ? Bonne nouvelle, vos galères à l'école sont désormais de l'histoire ancienne.

Les stars de la musique deviennent... profs

Et pour cause, il existe aujourd'hui une application qui se veut révolutionnaire : Studytracks. Son but ? "Elaborée avec la contribution de scientifiques, spécialistes mondiaux des sciences cognitives", cette appli a été pensée pour favoriser l'apprentissage des élèves.

"Nos équipes de professeurs créent des fiches de cours [sur toutes les matières possibles, du CM1 à la Terminale, ndlr] qui sont ensuite mises en chanson par notre équipe d'artistes pour faciliter la mémorisation", explique le site. Un peu plus loin, les dirigeants rappellent que même si ce concept peut surprendre, il s'agit pourtant d'une évidence sous-estimée : "La musique est capable de stimuler l'ensemble du cerveau grâce à un ensemble diversifié d'opérations perceptives et cognitives, impliquant ainsi des substrats neuronaux qui sont également impliqués dans d'autres capacités telles que le langage et la mémoire".

A cette occasion, Studytracks peut compter sur un casting d'artistes 5 étoiles. Au programme ? On y retrouve JoeyStarr, Koba LaD, Fianso, Black M, Joyce Jonathan, Loiza ou encore Michou. La liste complète est à découvrir sur le site et elle est impressionnante.