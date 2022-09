Ongles de pieds, couches, bouteille d'urine... Deux stars d'OnlyFans nous dévoilent les pires demandes d'abonnés

Il y a quelques semaines Nathalie Andreani et Gabano ont fait le buzz en officialisant leur couple. Dans une interview accordée à Jeremstar, ils ont même avoué qu'ils envisageaient d'avoir un bébé. Les deux amoureux ont aussi dévoilé les coulisses de leur nouveau taf dans le charme, notamment sur les plateformes Mym et OnlyFans.

Les coulisses de leur reconversion dans le charme

Nathalie nous révèle que ça fait 3 ans qu'elle s'est lancée. "Je n'y suis jamais allé, je n'ai jamais regardé ce qu'elle faisait", avoue son chéri, avant de remarquer : "Ça en en fait des photos et des vidéos !".

Concernant l'ex de Nadège Lacroix, c'est plus récent. "Sur OnlyFans, un petit peu avant qu'on se rencontre. Je pense que ça devait faire deux ou trois mois que tu y étais. Il m'a contacté, on en a discuté. Il l'avait créé, mais il ne l'avait pas réellement utilisé, pas exploité. On a un petit peu parlé business et tout et il s'est lancé dessus", explique Nathalie.

"C'est dégueulasse..."

Sur ces plateformes, les deux anciens candidats de télé-réalité reçoivent des demandes très étranges de la part de leurs abonnés. La plus bizarre pour Nathalie ? "Couche culotte... Après je n'ai pas vraiment des demandes très folles, hormis des rencontres. Il mettait des couches culottes et il voulait que je le regarde et que je lui dise que je le trouve beau, sexy... C'était son fantasme", dévoile celle qui touche un salaire de dingue grâce à sa reconversion.

Pour Gabano, c'est une autre histoire... "Je crois bien que c'est les ongles de pieds", suppose Nathalie, avant que son chéri confirme : "J'en ai plein, mais c'est dégueulasse, je ne le fais pas. On me demande de remplir des bouteilles d'urine, des trucs comme ça et de leur envoyer".

"À 1 million, je réfléchis"

"Beaucoup de demandes de rencontres aussi", précise Nathalie. "Un mec, 50 000 euros pour une turlutte", se souvient Gabano, avant de préciser en rigolant : "Elle m'a dit : 'vas-y', mais je n'étais pas chaud".

Nathalie explique qu'elle s'est vue proposer la même somme, "pour passer une nuit" avec elle. Elle assure qu'elle refuse toujours les propositions de rencontres, mais une seule condition pourrait la faire flancher. "Elle a déjà dit 'à 1 million, je réfléchis'", révèle Gabano. "Un million, je réfléchis", confirme-t-elle. "On a dit qu'on faisait 50/50 par contre", s'amuse ensuite Gabano devant sa chérie qui n'a pas l'air d'accord.

Malgré les demandes bizarres, le couple semble très heureux avec son nouveau travail et semble plus amoureux que jamais.