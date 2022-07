Nathalie Andreani enceinte de Gabano ? Elle pourrait devenir maman à 51 ans, "Il n'est jamais trop tard !"

S'ils s'affichent régulièrement ensemble depuis quelques mois, Nathalie Andreani et Gabano n'avaient pas encore officialisé leur relation. C'est désormais chose faite dans la vidéo de Jeremstar intitulée En immersion dans le X avec Nathalie et Gabano. Sur les images, on sent le couple très amoureux.

Depuis son histoire d'amour avec Vivian, l'ancienne candidate de Secret Story 8 enchaîne les échecs côté coeur. Avant de la rencontrer, Gabano, lui, continuait sa vie de coureur de jupons. Il avoue même qu'il était avec trois femmes en même temps. "C'est Nathalie qui m'a sauvé" clame d'ailleurs l'ex de Nadège Lacroix. Ensemble depuis seulement 5 mois, ils sont tellement heureux qu'ils pensent faire un bébé. Un projet qui peut surprendre puisque Nathalie approche des 52 ans...

"Je crois que personne ne s'en remettra !"

"Un petit Gabano hein ? J'ai déjà une fille et t'as deux filles, donc un petit garçon, ça serait bien !" s'amuse Gabano, avant que Jeremstar leur demande : "C'est vrai vous aimeriez avoir un bébé ensemble ?". "Moi, ça ne me dérangerait pas" répond celui qui vend ses chaussettes sales à 70 euros. "Ça serait compliqué parce que j'ai l'âge que j'ai, et que, forcément, tu penses au futur" tempère sa chérie, avant de se lâcher : "Après, forcément, on aurait un bébé tous les deux, il serait trop beau. Il n'est jamais trop tard ! J'ai des amis autour de moi qui ont mon âge et qui ont fait des enfants".

"Si c'est fait avec amour, franchement, je ne vois pas où est le problème" insiste l'ancien Prince de l'amour. "Mais après, ça veut dire que c'est pour toute la vie, hein ! Parce que je ne veux pas refaire un gosse pour l'élever seule encore" prévient Nathalie. "Mais ce serait une tuerie ! Alors là, je crois que personne ne s'en remettra !", s'amuse-t-elle.

"Figure-toi qu'elle est peut-être enceinte !"

"Si demain on veut un enfant, c'est notre problème, ça ne regarde que nous. Il n'y a personne qui ne dira rien" assure la maman de deux enfants, avant que Gabano lâche une bombe : "Figure-toi qu'elle est peut-être enceinte". En effet, le couple annonce qu'ils n'utilisent plus de moyens de contraception et qu'ils vont prochainement faire un test de grossesse...

Alors Gabano et Nathalie vont-ils bientôt fonder une famille ? Réponse dans les semaines à venir.