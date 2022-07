Nathalie Andréani et Gabano : strings portés, chaussettes sales... Les détails du business très rentable du couple

Nathalie Andreani et Gabano sont maintenant bien loin du monde de la télé-réalité ! Souvenez-vous, en 2014, Nathalie surprenait tout le monde dans Secret Story 8 avec son couple avec Vivian Grimigni, 20 ans plus jeune qu'elle. Devenue la cougar la plus connue de France, elle a ensuite enchaîné les tournages comme Les Anges 7 ou La Villa des Coeurs brisés.

De son côté, Gabano est devenu célèbre en participant aux Princes de l'amour 3, émission dans laquelle il a rencontré Clémence Applaincourt, avec qui il a eu une longue relation. Il a aussi participé à d'autres émissions de télé-réalité comme Les Marseillais vs le Reste du Monde ou La Villa des coeurs brisés 3.

Un business étonnant, mais juteux

Depuis, Nathalie et Gabano se font beaucoup plus rares sur nos écrans, mais on sait qu'ils sont très proches car ils s'affichent régulièrement ensemble sur les réseaux. Ce dimanche 24 juillet 2022, il ont enfin officialisé leur couple dans une vidéo de Jeremstar, mais ils sont également revenus sur leur nouvelle activité, bien loin de la télé-réalité !

En février dernier, l'ancienne candidate avait déjà révélé le salaire fou qu'elle touche grâce à ses photos de charmes sur MYM et Onlyfans. Depuis quelques temps, son chéri a également rejoint ces plateformes et ils proposent ensemble des show très très hots à leurs abonnés.

"Ça se vend 70 balles"

Mais ce n'est pas tout ! Dans la vidéo, on apprend que les deux amoureux envoient des objets très spéciaux à leurs fans, contre rémunération. "J'ai différents caleçons, différentes chaussettes, ils choisissent. Ceux qui sont addicts des chaussettes et des caleçons, ils me demandent de les porter, de faire du sport avec. Et une fois que j'ai bien transpiré dedans et qu'ils ont bien servi, de leur envoyer. Ils m'achètent les sous-vêtements portés, avec l'odeur... C'est ça qui les excite. Et j'en ai énormément !" affirme l'ex de Nadège Lacroix, avant d'ajouter : "À chaque fois que je vais au sport, après je prends mes chaussettes, je les mets dans une enveloppe, et ça part avec l'adresse"

Très surpris, Jeremstar lui demande alors combien se vendent les chaussettes sales. "Ça se vend 70 balles" répond Gabano, tout sourire, devant une Nathalie qui le regarde comme s'il racontait une journée de boulot classique dans un bureau.