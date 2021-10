Nathalie Andreani (Secret Story 8) : un joueur des Bleus lui a proposé "50 000 euros pour la nuit"

Nathalie Andreani balance sur un footballeur des Bleus : "Il m'a proposé 50 000 euros pour passer la nuit avec moi"

Nathalie Andreani s'était fait connaître dans Secret Story 8 avec son ex, Vivian Grimigni. La "cougar" était aussi apparue en guest dans Secret Story 9. Et les téléspectateurs avaient aussi pu la voir dans Les Anges 7 et Les Vacances des Anges sur NRJ12 ou encore La Villa des Coeurs Brisés 2 sur TFX. Mais depuis, fini la télé-réalité. Nathalie Andreani vit grâce à ses photos et ses vidéos sexy postées sur Only fans, MYM, Dress Code et SWAME.

Elle a d'ailleurs avoué avoir déjà reçu des propositions pour faire des films pornos, comme elle l'a confiée à Public : "Jacquie & Michel m'ont contacté. Ils ont essayé avec de belles sommes... Mais avec ce que je gagne j'ai aucun intérêt à faire du porno". Mais ce qui n'a pas plu à Nathalie Andreani, c'est qu'un célèbre footballeur qui fait (ou faisait) partie des Bleus a voulu lui proposer de l'argent pour passer une nuit ensemble. Une proposition de prostitution qui a choqué l'influenceuse...

"Un joueur de foot m'a proposé 50 000 euros pour passer la nuit avec moi. Plus d'une d'ailleurs, mais j'ai refusé ! C'était un joueur de l'Équipe de France... J'étais choquée" a-t-elle avoué dans le magazine, sans donner son nom. "C'est dommage, parce qu'il m'aurait plu sans qu'il me propose cet argent" a-t-elle précisé. Nathalie Andreani avait aussi affirmé avoir été draguée par Benjamin Castaldi et avoir été en couple avec Julien Perretta dans le passé.

"Je suis célibataire depuis 7 ans" confie l'ex compagne de Vivian Grimigni

Nathalie Andreani qui était en couple avec un certain Kevin, dont elle s'est séparée, a cependant expliqué : "Je suis célibataire depuis 7 ans. Ma dernière vraie relation... c'est Vivian". "Après j'ai eu une relation avec un gendarme, il avait 25 ans, mais il habitait à 1 000 kilomètres, on se voyait une fois par mois. Ce n'était pas une vraie relation" a-t-elle précisé concernant Kevin. Mais elle se sent bien célibataire : "En tout cas, aujourd'hui, je suis très bien comme je suis. Si je rencontre quelqu'un je ferai des concessions mais je n'arrêterai pas ce que je fais".