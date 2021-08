Vivian de nouveau en couple avec son ex Nathalie ? Sa réponse cash après leurs retrouvailles

Vivian Grimigni a revu son ex Nathalie Andreani

Récemment, Vivian Grimigni s'est séparé d'Eva Ducci. Un rupture que la candidate de télé-réalité a de nouveau confirmé dans sa story, après avoir vu une rumeur qui disait Vivian et Eva de nouveau ensemble. Mais c'est une autre ex petite amie de Vivian Grimigni qui a fait parler sur les réseaux : Nathalie Andreani . Les anciens amoureux qui avaient participé ensemble à Secret Story 8 sur TF1, aux Anges 7 ou encore aux Vacances des Anges sur NRJ12 se sont revus au Sun, une discothèque à Ajaccio en Corse, ce 15 août 2021.

Depuis que Vivian Grimigni et Nathalie Andreani se sont montrés dans la même boîte de nuit, de nombreux internautes ont pensé qu'ils étaient de nouveau en couple. Dans sa story Instagram ce 16 août 2021, le candidat de télé-réalité a déclaré : "Je reçois des messages de malades, de gens fous. Oui, il y avait Nathalie au Sun d'Ajaccio, oui j'y étais aussi. J'y suis tous les soirs en même temps. A un moment donné, il fallait bien que ça tombe. Elle, ça fait peut-être 3 jours qu'elle est en Corse. On s'est vu, oui".

Il dément être de nouveau en couple avec elle : "On est vraiment amis"

Vivian qui a depuis fait La Villa des Coeurs Brisés 3, La Villa des Coeurs Brisés 4, et La Villa des Coeurs Brisés 6 a continué de s'expliquer sur cette rencontre avec Nathalie qui n'était pas prévue. "Chacun est rentré de son côté, chacun fait sa vie, on est vraiment amis, il n'y a rien de plus. Chacun est venu de son côté, il faut arrêter de nous inventer une vie" a assuré Vivian Grimigni.

L'influenceur qui sera au casting de La Bataille des Couples 3 sur TFX a ajouté : "Le Sun, tout le monde y va. Il fallait bien qu'on s'y croise. J'ai vu mon ex, avec qui je m'entends bien, en boîte, je lui ai dit bonjour. Je ne vais pas lui cracher dessus !".