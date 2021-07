Eva Ducci et Vivian Grimigni de nouveau en couple ? La rumeur relancée avec cette photo

Eva Ducci et Vivivan Grimigni se sont mis en couple dans La Villa des Coeurs Brisés 6 puis se sont séparés après le tournage de La Bataille des Couples 3. Finalement, Vivian a regretté d'avoir largué Eva. Il a donc décidé de la reconquérir et cela a fonctionné... jusqu'au mois de juillet 2021. L'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 a surpris ses abonnés en annonçant leur nouvelle rupture : "Il n'y aura jamais de retour de lui et moi, jamais je ne me remettrai avec ce mec. (...) Je ne veux plus être assimilée à lui." Vraiment ?

Retour de flamme pour Eva Ducci et Vivian Grimigni ?

Depuis plusieurs jours, une rumeur circule sur la Toile : Eva Ducci se serait remise en couple avec Vivian Grimigni. Si l'on en croit les infos d'Aqababe, les deux ex-candidats de La Villa des Coeurs Brisés 6 auraient été aperçus ensemble à plusieurs reprises, notamment lors d'une sortie en bateau, en Corse. Le blogueur a d'ailleurs partagé une récente photo d'eux dans sa story Instagram: "C'est le retour du couple d'après mes taupes présentes sur l'île de beauté", a-t-il précisé. De leur côté, Vivian Grimigni et Eva Ducci ne se sont pas exprimés sur leur potentiel retour de flamme. Alors, leur rupture était-réellement définitive ? Affaire à suivre.