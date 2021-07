Eva Ducci et Vivian Grimigni séparés : elle confirme, "Jamais je ne me remettrai avec"

Décidément, la relation entre Eva Ducci et Vivian Grimigni est plus difficile à suivre qu'un épisode des Feux de l'Amour. Après s'être déjà séparés plusieurs fois, les deux amoureux ont confirmé leur retour de flamme en mai dernier, en pleine diffusion de La villa des coeurs brisés 6 dont vous pouvez découvrir le bilan. Une nouvelle chance qui n'aura finalement pas duré très longtemps.

Eva Ducci insultée par Vivian après une soirée

C'est en stories sur son compte Instagram qu'Eva Ducci a confirmé, ce dimanche 4 juillet 2021, sa nouvelle rupture avec Vivian Grimigni. Une séparation cette fois définitive si on en croit la star de télé-réalité. Pourquoi ? Car son ex serait allé beaucoup trop loin. L'histoire a eu lieu ce week-end, comme l'explique Eva. Alors qu'elle a prévenu Vivian qu'elle sortait avec sa soeur et une amie, ce dernier ne répond pas à ses messages. Jusqu'au lendemain. "Il ne répond pas de la journée et puis je reçois un message vocal de 5mn horrible où il vide son sac de venin." explique Eva. Au téléphone et avec des mots violents, Vivian aurait accusé Eva de l'avoir trompé puisqu'elle a été aperçue avec deux hommes dans le bar où elle était sortie. Il s'agissait du copain de sa soeur et d'un ami de ce dernier, selon elle.

Eva Ducci explique que Vivian aurait "manqué de respect" à sa soeur qui, elle, confie que Vivian lui aurait "hurlé dessus" au téléphone. "Ça m'a extrêmement blessée car je n'ai rien fait de mal." avoue Eva qui a ensuite eu la mauvaise surprise de découvrir une story où Vivian Grimigni annonçait leur séparation.

"Il n'y aura jamais de retour de lui et moi"

Dégoûtée par la jalousie maladive et la façon d'agir de Vivian, Eva Ducci a donc bien confirmé leur rupture... et expliqué que c'était désormais bel et bien fini entre eux. "C'est terminé. Il n'y aura jamais de retour de lui et moi, jamais je ne me remettrai avec ce mec. J'ai pas envie de cracher sur lui, je ne lui souhaite pas du mal mais je ne veux plus être assimilée à lui, je ne veux plus rien savoir de lui. C'est trop." a-t-elle lâché. Car en plus de l'avoir blessée, les stories de Vivian ont soulevé une vague de haine contre Eva Ducci qui a été insultée sur les réseaux, la poussant à prendre la parole. "J'ai reçu énormément d'insultes, que je suis une manipulatrice (...) Avant d'insulter, on réfléchit à deux fois" a-t-elle lâché à l'attention des internautes.