Vivian Grimigni riche grâce aux placements de produits ? Le candidat dévoile son salaire mensuel, ça va faire des envieux !

Ce n'est pas un secret, les candidats ne comptent plus sur leur participation à des émissions de télé-réalité pour gagner leur vie. Certains d'entre eux ont en effet trouvé d'autres solutions comme les placements de produits ou encore les plateformes de charme telles que MYM ou OnlyFans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça rapporte !

Après un mois et demi seulement de présence sur MYM, Amandine Pellissard, autrefois candidate dans Familles nombreuses - la vie en XXL, a amassé une belle somme d'argent. Ce choix de reconversion dans le porno lui a d'ailleurs valu de nombreuses critiques. Comme elle, Nathalie Andreani s'est lancée sur ces plateformes. Alors qu'elle était présente sur le plateau de TPMP vendredi 10 février, Jean-Michel Maire ne s'est pas gêné pour évoquer le salaire de la chérie de Gabano. "Tu l'as dit Nathalie, donc on peut le dire, mais ça te rapporte plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Entre 300 et 500 000, à peu près". La principale concernée a fini par rectifier la somme : "Non, non, dans les 100 000 euros".

Un salaire entre 4 et 5 chiffres

Si Nathalie n'est certainement pas à plaindre et à l'abri financièrement, son ex Vivian Grimigni, lui, gagne beaucoup moins qu'elle. Le candidat du Cross est sans tabou et a répondu présent à l'invitation de Bastos sur sa chaîne Youtube. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le jeune homme à travers quelques questions indiscrètes. "On va rentrer dans la vie de Vivian", commence Bastos. "Combien tu gagnes par mois ?"