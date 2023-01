Après Nathalie Andreani et Amandine Pellissard, cet ancien candidat de Secret Story se lance dans le X

Non, vous ne rêvez pas. De plus en plus, les candidats se lancent dans l'industrie du X. Nathalie Andreani en est d'ailleurs le parfait exemple. L'ancienne candidate de Secret Story n'a eu aucun problème à quitter le monde de la télé-réalité pour celui du charme. C'est d'ailleurs avec son compagnon Gabano que l'ex de Vivian propose aujourd'hui du contenu. "Ça m'est arrivé de me poser des questions et de me demander s'il y avait de la moralité dans ce que je faisais. Mais je ne fais du mal à personne, je ne fais que du bien", a-t-elle affirmé.

Nathalie n'est certainement pas la seule à s'être laissée tenter par ces plateformes de plus en plus populaires. Charles Vassal, ancien candidat des Ch'tis, a lui aussi lancé son business en annonçant avoir sorti sa première vidéo porno. "Ma première vidéo sur Swame ! Une demi-heure de sexe bouillantissime avec Le poto Niko, sa splendide copine Lylou, ma non moins splendide petite amie et la très coquine Tiny Chipie ! Enjoy !"

Et il faut croire que ça rapporte ! Amandine Pellissard, nouvelle dans ce milieu, a récemment révélé avoir gagné une belle somme d'argent en un mois et demi seulement. "On n'aurait jamais cru que ça rapporterait autant d'argent", a-t-elle même avoué avant de confier qu'elle ne pensait pas que ça marcherait "à ce point là".

De la télé-réalité à la pornographie

Cette fois-ci, c'est un ancien candidat de Secret Story qui a décidé de se lancer dans le X. Il s'agit de Bryan Dubois qui avait participé à la onzième saison du jeu signé TF1 et qui se trouve également être le frère de Sebydaddy, autre candidat de télé-réalité. Il avait également enchaîné avec d'autres émissions telles que Les Princes et Princesses de l'amour 3 ou encore 10 Couples Parfaits 4.