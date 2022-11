"Je veux que ça quitte ma tête pitié" : Nathalie et Gabano partagent leur fantasme dans un lieu public, les internautes hallucinent

Il y a quelques mois, Nathalie Andreani et Gabano ont révélé leur amour au grand jour dans une vidéo avec Jeremstar. Le couple a même laissé entendre qu'il souhaitait avoir un enfant. Depuis, c'est l'amour fou entre les deux anciens candidats de télé-réalité, qui se sont reconvertis dans la vente de contenus de charme. Ils sont tous les deux sur des plateformes comme MYM et OnlyFans et gagnent beaucoup d'argent. Nathalie avait d'ailleurs dévoilé son salaire incroyable grâce à ses vidéos hot.

"Il m'a tout enlevée"

Ce dimanche, le couple, à qui les fans proposent parfois des trucs très chelou contre rémunération, s'est filmé après une balade torride dans les bois. "Bon bah ça y est, on ne s'est pas fait choper. Je n'ai plus de rouge à lèvres", commence Nathalie, avant d'être coupée par Gabano : "Oh c'était super bébé, c'était top". "Il m'a tout enlevée. Fantasme réalisé du coup ?", continue l'ex de Vivian. "Ouais, on va mettre une croix, on va cocher. C'était top ! T'es la plus forte", ajoute l'ancien candidat des Princes de l'amour, heureux comme tout.

Les internautes hallucinent

Nathalie a ensuite repris la parole quelques instants plus tard. "J'espère que vous passez un bon dimanche. Nous ça a été promenade en forêt. Il m'a amenée ici, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je vous propose de nous rejoindre sur notre MYM Nathalie et Gabano, vous n'allez pas être déçus. La vidéo de ce soir va être juste explosive !", a-t-elle conclu.

L'ancienne candidate de Secret Story 8 a posté cette vidéo sur Twitter et visiblement, ça a choqué pas mal de monde.