Nathalie Andreani dévoile son salaire dingue grâce à ses photos de charme : "Entre 100 000 et 150 000 euros par mois"

Nathalie Andr"ani est la plus célèbre "cougar" de la télé-réalité française. Elle s'est fait connaître en 2014 en participant à Secret Story 8 avec Vivian, son petit-ami de l'époque, âgé de 20 ans de moins. Le jeune homme est d'ailleurs récemment revenu sur un retour éventuel du couple. La candidate a ensuite participé à plusieurs émissions de télé-réalité comme Les Anges 7 et La Villa des Coeurs brisés 2. Véritable femme d'affaires, elle est aussi propriétaire de deux magasins de vêtements à Bastia. Mais, depuis quelques temps, la mère de famille est également présente sur des plateformes de charme, où elle vend des photos et vidéos d'elle dénudée. Dans un entretien accordé à l'émission Sept à Huit sur TF1, elle revient sur cette activité.

150 000 euros de chiffre d'affaires par mois

Celle qui s'est vu proposer 50 000 euros pour coucher avec un footballeur indique que lorsqu'elle s'est lancée sur ces réseaux sociaux (Mym, OnlyFans), elle pouvait gagner une cinquantaine d'abonnés par jour. "Je prenais à peu près 50 abonnés par jour. Mais c'est énorme 50 abonnés par jour, à 20 euros (l'abonnement)" explique-t-elle. Nathalie a alors tout de suite compris que c'était un véritable business et s'est entourée de ses filles et de son frère pour créer une véritable entreprise. "On a compris qu'il y avait un business à faire, qu'il fallait se structurer. Et qu'il ne fallait pas que je sois toute seule là-dedans, parce que je pense que toute seule je n'aurais pas été aussi loin". Bien-sûr, les deux réseaux très connus sur lesquels elle poste son contenu prennent des commissions, elle a donc également créé sa propre plateforme. En cumulant toutes les plateformes, elle peut atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois !