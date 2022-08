Nathalie Andreani : couple fake avec Gabano... et retour de son couple avec Vivian ?!

Il y a quelques semaines, Nathalie Andreani et Gabano ont fait le buzz en officialisant leur couple et en révélant qu'ils voulaient un enfant ensemble. "Après, forcément, on aurait un bébé tous les deux, il serait trop beau. Il n'est jamais trop tard ! J'ai des amis autour de moi qui ont mon âge et qui ont fait des enfants", avait déclaré l'ancienne candidate de Secret Story 8, dans une vidéo avec Jeremstar.

Nathalie et Gabano : un couple fake ?

Mais, d'après Shayara TV, cette relation ne serait que professionnelle. En effet, grâce notamment à leur comptes Onlyfans en commun, ils gagnent beaucoup d'argent et vendent leurs sous-vêtements très cher ! Ce week-end, Nathalie a d'ailleurs été aperçue très proche de son ex, Vivian Grimigni, lors d'une soirée en boîte de nuit. Et des rumeurs de come-back du couple star ont rapidement circulé sur les réseaux.