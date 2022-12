Disparu des écrans, cet ex-candidat de télé-réalité se lance dans le porno

Ce n'est plus un secret pour personne, Mym et OnlyFans rapportent beaucoup d'argents à certains utilisateurs. Les candidats de télé-réalité ont compris le filon et sont de plus en plus nombreux à vendre leurs contenus de charme sur ces plateformes.

Pionnière dans le domaine, Nathalie Andreani a d'ailleurs balancé son salaire hallucinant grâce à ses vidéos ou photos érotiques. Si au départ, l'ancienne candidate de Secret Story ne postait que des photos et vidéos d'elle nue, elle va désormais plus loin avec son chéri Gabano. Le couple propose maintenant des vidéos pornos dans lesquelles on les voit en plein ébat.

Le porno : le nouvel eldorado des candidats de télé-réalité

Ils ont d'ailleurs teasé l'une de leurs escapades coquines sur Twitter et ça a beaucoup fait réagir. "Bon bah ça y est, on ne s'est pas fait choper. Je n'ai plus de rouge à lèvres", commence Nathalie dans une vidéo dans les bois, avant d'être coupée par Gabano : "Oh c'était super bébé, c'était top". "Il m'a tout enlevé. Fantasme réalisé du coup ?", continue l'ex de Vivian. "Ouais, on va mettre une croix, on va cocher. C'était top ! T'es la plus forte", ajoute alors l'ancien candidat des Princes de l'amour, heureux comme tout.

Ils ne sont pas les seuls à avoir pris le chemin de cette reconversion. Adrien Laurent s'est lui aussi lancé dans le porno et poste les vidéos de ses ébats sur des plateformes. Dernièrement, un nouveau candidat de télé-réalité a annoncé rejoindre le monde du X : Charles Vassal, alias Charles V.

Charles des Ch'tis se lance dans le X !

L'ancienne star des Ch'tis a lancé son compte Swame. "Ancien candidat de TV Réalité (Les Chtis / Les Princes de l'Amour 2) 🎬 // DJ et compositeur 🎧 // Je débarque sur Swame pour vous offrir du contenu caliente ! 🔥", écrit-il en bio.