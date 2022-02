Adrien Laurent gagne entre 30K et 40K par mois... grâce à OnlyFans et Mym

"C'est des barres de ouf, j'adore" a expliqué Adrien Laurent, "j'allie le travail et le plaisir, c'est beau en vrai. Et l'argent". Parce que "c'est bien payé pour moi parce que j'ai déjà un nom, même en France j'ai déjà un nom", "du coup, je bosse avec des filles qui sont très très connues là-bas" a-t-il déclaré avant de lâcher son énorme salaire : "ça peut monter, ouais. J'ai fait mon meilleur mois à 30 000 / 40 000 donc c'est pas mal déjà".

"Je suis payé sur les abonnements (...) et sur les messages privés"

A propos de ses comptes OnlyFans et Mym, Adrien Laurent a précisé comment ça marche pour être payé. "Je suis payé sur les abonnements sur OnlyFans et sur Mym et sur les messages privés" a-t-il détaillé, "c'est-à-dire que les gens s'abonnent à ma chaîne, à mon réseau et du coup ils peuvent discuter avec moi. Et du coup je peux leur envoyer des vidéos un peu plus personnalisées".