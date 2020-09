Adrien Laurent revient sur son AD Show : "C'est une période de ma vie que j'assume" (Interview)

"C'est sympathique de m'avoir enlevé mon outil de travail"

Si depuis la suppression de son compte Instagram, Adrien Laurent reste discret et fait profil bas, les gens n'ont malheureusement pas oublié son AD Show, diffusé en live pendant le confinement. Ils restent encore choqués du fait que l'ex-candidat de La Villa des Coeurs Brisés 5 ait invité des femmes, habillées de tenues légères, à twerker.

A l'époque, ils se sont tous mobilisés pour signaler le compte du sportif et ça a fonctionné puisque le réseau social a décidé de le censurer ! Une décision qu'Adrien Laurent a encore du mal à accepter : "Ce n'est pas que je comprends, c'est juste que je compare. Il y a des comptes qui sont toujours sur Instagram, avec du racisme, de la haine, de l'acharnement. Mais ce n'est pas à moi de m'avancer sur ce sujet là", a-t-il expliqué à PRBK avant d'ajouter : "C'est sympathique de m'avoir enlevé mon outil de travail. Je vous aime fort."

"Il fallait du mouvement"

Le candidat de 10 couples parfaits 4 nous a aussi confié : "C'est une période de ma vie qui est arrivée, je l'assume complètement. Il y a des gens qui ont adoré et d'autres qui m'ont dit que j'étais un gros porc et que c'était dégueulasse. Il y a un paradoxe. Encore une fois, je ne vais pas en reparler, mais ça m'a touché quand j'ai perdu mon compte Instagram. C'était mon business et une source de revenus, mais on s'est relevé."

Des internautes vont quand même être rassurés qu'Adrien Laurent (10 couples parfaits 4) n'a pas l'intention de recommencer son AD Show sur un autre réseau social : "Je ne le fais pas pour les gens, je le fais parce que j'ai d'autres projets. C'était pendant le confinement, c'était une période assez spéciale dans notre vie, on était mal. Il fallait du mouvement."

