Adrien Laurent : son compte Instagram supprimé après ses lives polémiques

Adrien Laurent enchaîne les polémiques ces derniers temps. Alors qu'il participait à la Villa des Coeurs Brisés 5 aux côtés de son ex Shanna Kress, il se faisait virer de l'aventure. En cause : son comportement envers ses prétendantes et Cassidy laissait croire à Lucie Mariotti qu'il n'était pas sincère dans sa démarche de trouver l'amour. Dernièrement, c'est sur les réseaux sociaux qu'il fait le buzz. Après s'être attaqué à Anaïs Camizuli, qui a répliqué, il s'est attiré les foudres des internautes à cause de ses lives.

Le compte Instagram d'Adrien Laurent supprimé

Dans son émission "AD Show", comme il l'appelle, l'ancien candidat de Garde à vous invitait des femmes, bien souvent très peu habillées, à twerker dans ses lives afin d'attirer le plus d'abonnés possible. Une pratique qui a choqué les internautes, d'autant que le candidat de télé-réalité est suivi par de nombreux internautes jeunes. "C'était à prévoir, je me fais exploser sur Twitter. Mais on s'en bat les reins. Je pense qu'on est rentrés dans l'histoire avec ce AD Show. Pour résumer la situation en France à l'heure actuelle : on critique beaucoup, mais on adore les culs !", réagissait-ils en story.

Les internautes crient victoire

De quoi susciter encore plus la colère des internautes. Ils sont nombreux à s'être mobilisés et ont interpellé le réseau social pour qu'il censure son compte. Un appel entendu par Instagram, qui a finalement supprimé celui-ci ce mercredi 13 mai 2020. Comme simple réaction, l'ex d'Elsa Dasc a mis en garde ses abonnés Snapchat contre les comptes fake : "Mon compte Instagram a été supprimé pour le moment. Attention aux fakes. Merci à tous, en espérant que ça s'arrange".