Adrien Laurent viré de La Villa des Coeurs Brisés 5, il balance sur la prod

Après avoir participé à Garde à vous, Friends Trip ou encore aux Princes de l'amour, c'est dans La Villa des Coeurs Brisés 5 que l'on retrouvait Adrien Laurent en ce début d'année 2020. L'ex d'Elsa Dasc débarquait en même temps qu'Astrid Nelsia, dans l'espoir de régler sa problématique "Je suis un éternel insatisfait". Malheureusement, il n'aura pas eu le temps de faire son premier coaching : dans l'épisode diffusé ce jeudi 16 janvier 2020, Lucie Mariotti lui a demandé de quitter la Villa. En cause : le comportement du candidat de télé-réalité avec ses prétendantes, suite auquel il recevait un premier avertissement, mais aussi avec Cassidy. Alors que tout le monde a vu qu'il draguait la jeune femme qui s'était à la base rapprochée de Toto, il nie fermement et s'est embrouillé avec elle.

Un départ sur lequel il est revenu dans une interview accordée à Télé Loisirs : "J'ai eu le seum de ne pas avoir eu de coaching, je n'ai pas compris, j'aurai voulu avoir un coaching pour essayer de résoudre ma problématique, car c'était quand même pour cela que j'avais fait tout le chemin". Il balance sur le tournage et les autres candidats : "On ne va pas se le cacher, ce n'était pas le meilleur tournage de ma vie. Je les sentais tous un peu jaloux autour de moi, beaucoup de candidats étaient contre moi, c'est la première fois que je ressentais ça en tournage. Même certains potes ne prenaient pas ma défense". Fait-il ici référence à Vincent Queijo ? "De nombreuses personnes voulaient essayer de me déstabiliser dans ce tournage, ils étaient plusieurs à me piquer souvent, ils voulaient que je craque pour que je me casse", assure-t-il.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, il s'en est ouvertement pris à la production : "Ils m'ont fait passer pour un type qui n'a rien à faire de ses prétendantes, pour un gars qui ne les respecte pas (...) Ils m'ont demandé d'être moi-même, d'être sincère. Il y a des séquences à faire, cela fait partie du jeu. C'est du pain bénit pour la prod et les candidats. Énormément de choses ont été censurées".