Anaïs Camizuli vs Adrien Laurent : moqueries, insultes, menaces... la guerre est déclarée

Visiblement, Adrien Laurent - candidat remarqué de l'émission La Villa 5, ne sait plus quoi faire de ses journées durant le confinement. La preuve, plutôt que de terminer le catalogue de Netflix comme tout le monde, il a préféré regarder quelques extraits vidéos de la saison 7 de Secret Story (diffusée en 2013). Le problème, c'est que durant son visionnage il n'a pu s'empêcher de se moquer de la réaction d'Anaïs Camizuli au moment de l'élimination d'Eddy, son meilleur pote dans le jeu.

Des moqueries à retardement qui n'ont aucun sens aujourd'hui et qui n'ont pas du tout fait plaisir à la jeune maman. Résultat, l'ex-star de télé-réalité n'a pas hésité à dégainer son compte Instagram afin de nous prouver qu'elle n'a rien perdu de sa maîtrise du clash en s'attaquant méticuleusement à l'ego de son nouvel adversaire.

... qui le clash aussitôt

Après avoir débuté par un petit tacle pour s'échauffer, "Cher Adrien Laurent. Jusqu'à maintenant, je ne te connaissais pas. Je t'ai vu à la télé, dans des émissions de télé-réalité. D'ailleurs, tu n'as marqué personne", Anaïs Camizuli est passée à la vitesse supérieure en s'attaquant directement à la passion du jeune homme, "Pas de personnalité, à part faire des pompes et des tractions pour essayer d'être plus gonflé... Mais je crois que ça t'est monté au cerveau". Oui, ça fait mal.

Mais bien évidemment, la compagne de Sultan ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Après s'être une nouvelle fois montrée critique concernant sa relative renommée, "Continue, si tu as besoin de buzz, dis moi, je t'aide. Et si tu as besoin de faire une télé-réalité, je peux contacter des productions", Anaïs Camizuli a sorti les griffes et mis en garde l'ex de Shanna Kress, décrit comme un "trou du c*l", avant que les choses ne dégénèrent : "J'espère te croiser vite avec mon mari et on verra si en face d'un homme, tu rigoleras comme tu rigoles là".

Vivement la fin du confinement, on sent que tout le monde est à cran en ce moment...