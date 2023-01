"On n'aurait jamais cru" : Amandine Pellissard révèle son salaire sur MYM, vous allez halluciner

Amandine Pellissard a claqué la porte de Familles Nombreuses, la vie en XXL pour se lancer dans une toute nouvelle carrière. Il y a quelques semaines, la mère de famille a en effet décidé d'ouvrir un compte MYM puis Swame pour proposer avec son mari Alexandre du contenu sexy et pornographique à ses abonnés. Et à en croire ses confidences, ça marche plutôt bien.

Si Amandine est la cible de nombreuses critiques à cause de sa reconversion professionnelle, elle l'assume totalement et souhaite continuer aussi longtemps que possible. Alors qu'elle fait énormément parler d'elle en ce moment, Jeremstar s'est intéressé de près à son nouveau business. C'est ainsi qu'il s'est rendu chez les Pellissard pour en apprendre davantage.

La femme d'Alexandre a alors confié que les sextapes "assez complètes et assez longues", le contenu BDSM et le strip-tease faisaient partie des plus grandes demandes de ses abonnés. A contrario, Amandine reçoit des demandes très choquantes qu'elle n'hésite pas à refuser. Mais au fait, combien ce nouveau job rapporte-t-il au couple ?

Amandine et Alexandre Pellissard à l'aise financièrement

"Les abonnés peuvent te demander des vidéos en privé. Et là, on ajuste le prix en fonction de la demande, de ce qu'on nous demande de faire", avait-elle précédemment expliqué. "C'est à la carte, un peu comme au restau. Ils arrivent et ils nous demandent ce qu'on propose comme médias privés. Ça peut aller de 60 à 150€ par vidéo. Et les photos, c'est à peu près une vingtaine d'euros".

Sans filtre face à Jeremstar, Amandine Pellissard a révélé qu'elle avait gagné 26 242,55 euros depuis sa reconversion dans le X. Une jolie somme pour celle qui a commencé il y a un mois et demi seulement. "On n'aurait jamais cru que ça rapporterait autant d'argent", avoue-t-elle. La mère de huit enfants ajoute qu'elle ne pensait pas que ça marcherait "à ce point là". Eh oui, il semblerait que ce business soit beaucoup plus lucratif que les placements de produits classiques.

En ce qui concerne leurs clients ? Selon Amandine Pellissard, il y aurait de tout y compris des hommes mariés, des jeunes dans la vingtaine et même des personnalités télé très connues... Pas sûr que ces dernières s'en vantent !