"C'est des choses qu'on refuse" : Amandine Pellissard reconvertie dans le X, elle balance ses pires demandes

Ce n'est plus un secret pour personne. Courant décembre, Amandine Pellissard annonçait se lancer dans l'univers du X avec son mari Alexandre. Le couple a donc ouvert un compte MYM et propose du contenu sexy voire même pornographique à qui voudra bien payer. Si son homme était au départ réticent à l'idée de se lancer dans ce nouveau projet, Amandine a finalement su le convaincre et ils se sont même laissés tenter par une plateforme encore plus hard nommée Swame.

Aujourd'hui, les anciens participants du programme Familles nombreuses, la vie en XXL sont totalement épanouis et n'ont aucun mal à parler de leur activité. Il y a quelques jours à peine, Amandine Pellissard confiait qu'elle et son mari aiment "bien se surprendre". Ils ont ainsi acheté un oeuf vibrant "télécommandé par (le ou la) partenaire" qu'ils peuvent utiliser "au cinéma, au resto, dans la rue, n'importe où".

Des demandes originales

Forcément, cette reconversion inhabituelle intrigue. Déterminé à en apprendre davantage sur les nouvelles pratiques du couple, Jeremstar s'est rendu chez les Pellissard pour une immersion totale dans leur quotidien. Une séquence certes très gênante mais qui lui a permis de comprendre les motivations d'Alexandre et Amandine.

Très franche, cette dernière a révélé les demandes qui reviennent le plus souvent sur les plateformes. Il s'agit donc de sextapes "assez complètes et assez longues" et de contenu BDSM où Amandine se fait attacher mais pas que. "On se tape", précise-t-elle. Les deux époux n'accepteront cependant pas les rapports tarifés avec d'autres couples.

En ce qui concerne les demandes les plus originales ? Se mettre en tenue de secrétaire (l'un de leurs clients étant très porté sur les secrétaires) ou encore faire un strip-tease intégral. Selon elle, "beaucoup de personnes demandent à ce qu'on répète leur prénom".

Amandine et Alexandre Pellissard n'acceptent pas tout

Malheureusement, certaines demandes des abonnés vont beaucoup trop loin. Amandine raconte avoir reçu des demandes pour uriner sur son mari ou encore se filmer aux toilettes en train de faire ses besoins. Évidemment, le couple n'accepte pas ces requêtes choquantes. "C'est des choses qu'évidemment on refuse et ce sont des utilisateurs qu'on va restreindre". Incroyable mais vrai, certains vont même jusqu'à demander des sous-vêtements "portés", "souillés" et même "introduits"... Oui, Amandine Pellissard n'hésite pas à aller dans le détail.

Une séquence dont les internautes, et surtout Jeremstar, ne risquent pas d'oublier !