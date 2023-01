"Au cinéma, au resto, dans la rue..." : ce jeu sexuel qu'Amandine Pellissard et son mari testent absolument partout

Il y a quelques semaines, Amandine Pellissard a annoncé avec fracas son départ de l'émission de TF1, Familles nombreuses la vie en XXL. Depuis, l'influenceuse a ouvert un compte MYM et s'est reconvertie dans le porno avec son mari Alexandre. Ciblée par de nombreuses critiques depuis ce virage professionnel, elle a répondu cash. "Alors pour les haters, frustrés et les contrariés, vos avis m'indiffèrent ! Économisez votre énergie et utilisez-la à bon escient. Grand bien vous fasse", a-t-elle lâché. Si elle ne plaît pas à tout le monde, sa nouvelle activité est pourtant un véritable carton et lui permet de très bien gagner sa vie !

La reconversion pro d'Amandine Pellissard fait beaucoup parler

"Ce site c'est un peu comme un réseau social type Instagram avec un mur de photos qui est payant, accessible par abonnement qui coûte 10€ par mois. Et avec ça, on a accès à toutes les photos du mur", a tout d'abord expliqué Amandine Pellissard dans TPMP, avant d'en dire plus : "Après, les abonnés peuvent te demander des vidéos en privé. Et là, on ajuste le prix en fonction de la demande, de ce qu'on nous demande de faire (...) C'est à la carte, un peu comme au restau. Ils arrivent et ils nous demandent ce qu'on propose comme médias privés (...) Ça peut aller de 60 à 150€ par vidéo. Et les photos, c'est à peu près une vingtaine d'euros".

"Avec mon Chabite, on aime bien se faire des petites blagues"

Avec tout cet argent gagné, la mère de famille peut donc très facilement faire du shopping et récemment, elle proposé à ses abonnés Instagram de l'accompagner lors d'une virée dans un magasin de charme. Entre plusieurs essayages de tenues coquines, elle leur a fait une petite présentation d'objets érotiques. Parmi ses nombreuses trouvailles, celle qui s'est lancée sur une plateforme encore plus hard a un coup de coeur : "Comme vous le savez, avec mon Chabite, on aime bien se faire des petites blagues. On aime bien se surprendre et pour ça, j'ai entendu parler d'un accessoire plutôt sympa. (...) Parce que depuis ma dernière story où je vous ai présenté le stimulateur, vous avez été très demandeuses de nouvelles idées coquines".

Il s'agit d'un "oeuf vibrant", que l'on met là où on l'imagine et qui est "télécommandé par (le ou la) partenaire". Un gadget qu'elle et son mari Alexandre peuvent utiliser : "au cinéma, au resto, dans la rue, n'importe où"... Une chose est sûre : on ne s'ennuie pas chez les Pellissard !