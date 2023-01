"C'est à la carte, un peu comme au resto" : Amandine Pellissard dévoile son salaire sur MYM grâce à ses photos et vidéos X

Découverte dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard a récemment profité de la fin de sa collaboration avec les producteurs pour retrouver sa liberté. Ainsi, depuis quelques semaines maintenant, en plus de ses réseaux sociaux habituels, c'est sur MYM - une plateforme privée, que l'on peut désormais la retrouver. Elle vient même de rejoindre une autre plateforme encore plus hot. Toutefois, elle n'y partage pas des placements de produits cette fois, mais du contenu sexy, voire pornographique.

Une évolution qui a de quoi surprendre, mais qu'elle assume pleinement. Il y a quelques jours, consciente des critiques à son égard vis-à-vis de ses photos ou vidéos dénudées, c'est sur Instagram qu'Amandine Pellissard avait fait une petite mise au point importante afin de renvoyer les trolls et haters chez eux : "Alors pour les haters, frustrés et les contrariés, vos avis m'indiffèrent (...) Economisez votre énergie et utilisez-la à bon escient. Grand bien vous fasse".

Combien gagne Amandine Pellissard sur MYM ?

En plus d'être totalement à l'image de sa relation décomplexée et sans tabou avec son compagnon Alexandre - qui participe lui aussi à ce compte MYM, cette aventure est également très intéressante financièrement pour le couple. Invitée ce jeudi 19 janvier 2023 sur le plateau de TPMP, Amandine Pellissard n'a en effet pas hésité à se confier sur le fonctionnement de ce compte qui fait tant parler.

"Ce site c'est un peu comme un réseau social type Instagram avec un mur de photos qui est payant, accessible par abonnement qui coûte 10€ par mois. Et avec ça, on a accès à toutes les photos du mur", a-t-elle dans un premier temps expliqué, sans pour autant dévoiler le nombre d'abonnés actuels. Mais ce n'est pas tout, l'autre intérêt de MYM, c'est que la plateforme lui permet dans le même temps de répondre à certaines demandes uniques qui peuvent être bien plus rémunératrices.

"Après, les abonnés peuvent te demander des vidéos en privé. Et là, on ajuste le prix en fonction de la demande, de ce qu'on nous demande de faire", a précisé Amandine Pellissard. Autrement dit, le tarif peut rapidement gonfler vis-à-vis de la durée de la vidéo, mais également des actes souhaités par l'abonné : "C'est à la carte, un peu comme au restau. Ils arrivent et ils nous demandent ce qu'on propose comme médias privés". Combien le couple est-il rémunéré pour ça ? "Ca dépend, ça peut aller de 60 à 150€ par vidéo. Et les photos, c'est à peu près une vingtaine d'euros."

Et le génie derrière ce concept, c'est qu'elle n'a pas besoin de tourner 50 vidéos différentes par jour. A travers ce système de carte, elle peut simplement envoyer le même contenu aux différents abonnés. De quoi légitimer les prix plutôt faibles tant le ratio tournages/recettes est à son avantage.