"Il va être sur la béquille jusqu'à demain" : Amandine Pellissard sans filtre sur son mari après avoir reçu des cadeaux coquins

Les téléspectateurs ont découvert Amandine Pellissard pour la première fois dans Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1. Avec son mari Alexandre, ils sont à la tête d'une tribu de huit enfants. Le couple a cependant décidé en octobre dernier de se retirer du programme qui les a fait connaître. La mère de famille en a profité pour annoncer qu'elle attaquait la chaîne pour "travail dissimulé" ainsi que pour "qualification des contrats".

Dans une précédente interview accordée à Télé Loisirs, Amandine s'expliquait sur ses motivations. "On ne signait que des autorisations de diffusion, comme un reportage avec un statut de témoin. Dans un documentaire, tu fais des choses qu'il y ait une caméra ou pas. Il y a bien longtemps que nous n'étions plus dans ce registre-là".

Si elle vit aujourd'hui de ses nombreux placements de produits sur les réseaux sociaux, Amandine Pellissard s'est récemment lancée dans un tout nouveau business. L'influenceuse a décidé d'ouvrir un compte sur MYM pour proposer du contenu sexy et exclusif à ses fans. "Découvrez mon compte MYM. L'abonnement est à 9,99 euros et sans engagement. Hâte de vous y retrouver", avait-elle annoncé fièrement. Un choix largement critiqué sur la Toile.

Le sexe ? Un sujet sur lequel Amandine Pellissard est très à l'aise. Le 12 janvier dernier, cette dernière confiait sans gêne dans les stories Instagram de Jeremstar que sa vie intime et sa vie de mère de famille fonctionnaient sans problème. "Les deux sont compatibles enfin, il faut arrêter ! Avant d'être une mère, je suis une femme. Mes enfants, je ne les ai pas faits en regardant mon mari dans les yeux". Voilà qui a le mérite d'être clair.

"Il n'y a pas de mal à se faire du bien"

Prêts à tout dévoiler de leur intimité, Amandine et Alexandre ont présenté ce dimanche 15 janvier les différents accessoires qu'ils utilisent une fois la nuit tombée. "Il n'y a pas de mal à se faire du bien et franchement, ça met un peu de piment dans le couple", assure l'influenceuse. Entre lingerie fine, sous-vêtements en sucreries et autres gadgets, Alexandre ne semblait pas être insensible. "Il va être sur la béquille jusqu'à demain matin. Voilà, il va être ingérable ce Chabite. Sacré coquinou !", a fini par lâcher Amandine.

Rendez-vous sur son MYM pour voir le résultat...