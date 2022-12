Amandine Pellissard en guerre avec sa mère : "Les rapports sont morts"

Si elle a pris la décision de quitter Familles nombreuses la vie en XXL, Amandine Pellissard est toujours aussi présente sur les réseaux sociaux. Elle partage tout de sa vie avec ses plus de 332 000 abonnés Instagram. Récemment, elle s'est confiée sur un gros problème de santé qui touche ses yeux. "Ça fait deux jours que je n'ai pas posté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un live la semaine dernière, j'avais un début de conjonctivite. Du coup, ça a empiré. Du coup, je me suis pris une grosse infection à cet oeil-là. En plus, elle s'est déplacée sur cet oeil-là. C'est pour ça que j'ai des lunettes, parce que ce n'est pas très très chouette. Non seulement j'avais hyper mal, mais en plus ce n'est vraiment pas chouette", a-t-elle tout d'abord indiqué, lunettes de soleil sur le nez.

Amandine Pellissard a bien fait attention de cacher son visage pendant plusieurs heures, mais finalement, elle a pris la décision d'afficher le résultat, et effectivement ce n'est pas jolie jolie. "Si y a un casting pour un film d'horreur je suis prête ! (...) C'est vrai que ça fait flipper", s'est-elle amusée, avant de conclure : "Voilà vous avez tout vu. Ça me manquait de ne pas poster et de ne pas partager avec vous".

"J'ai mal aux yeux et mal au coeur"

En effet, la maman star ne cache rien à ses abonnés. Elle leur a notamment déjà parlé de ses rapports très difficiles avec sa soeur et sa mère. Ce samedi 3 décembre 2022 sur Instagram, ses fans ont voulu savoir où en était sa relation avec sa maman à l'heure actuelle. Et bien visiblement, ça ne s'est pas arrangé !

"Pour répondre à tous ceux qui me demandent si ma maman a pris des nouvelles à la suite de mes problèmes de santé ou encore si elle prend des nouvelles des enfants... la réponse est non", indique Amandine Pellissard, avant d'ajouter : "Elle n'a pas oublié de demander à mon ami Jeremstar de faire usage de sa notoriété pour partager le concours de la boutique de ma soeur... Tout cela me fait beaucoup de peine, donc stop les questions au sujet de ma maman. J'ai mal aux yeux et mal au coeur, dans tous les sens du terme".

"J'ai de la peine. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais les rapports sont morts", conclut-elle. Heureusement, elle peut compter sur son mari et ses enfants pour la soutenir.