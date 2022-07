Amandine Pellissard (Familles nombreuses) attaquée par sa propre famille : un message violent de sa soeur fuite, elle dénonce sa "méchanceté gratuite"

Amandine Pellissard est LA maman star de Familles nombreuses la vie en XXL. En plus d'avoir prochainement sa propre émission de télé-réalité, la mère de famille réunit plus de 325 000 followers sur son compte Instagram et elle ne cache rien à ses fans ! Ce samedi 23 juillet, celle qui était déjà fâchée avec sa mère a réglé ses comptes avec une autre membre de sa famille en story : sa soeur.

"Cette story me tient à coeur tant j'ai été choquée et blessée de ce que j'ai reçu hier (...) entame-t-elle. Les "relations intrafamiliales ne sont pas toujours simples", prévient Amandine, avant de poster un message que sa soeur a envoyé au blogueur Jeremstar. "Oui, c'est moi, la soeur. Bien plus belle que la pellissarde au passage", peut-on lire.

"Quand ça vient de sa propre famille, ça fait de la peine"

"Je ne comprendrai jamais la nécessité de mettre de l'énergie à descendre quelqu'un, le blesser ou encore pire... Et faire cela auprès de mon ami... Chacun ne peut pas faire sa vie, en être heureux, et être heureux pour autrui ? L'intention de me nuire me fait juste de la peine", confie la femme d'Alexandre, qui a récemment eu des soucis de santé.

"Triste et hyper déçue" par sa soeur, celle qui est revenue de vacances épuisée avoue ne pas "comprendre pourquoi il y a toujours de la malveillance" à son égard, alors qu'elle a "réussi à se construire en tant que mère, en tant que femme, alors que tout était contre [elle] au départ". "Toujours dénigrer, rabaisser, ça me blesse" déplore-t-elle à nouveau, avant de conclure : "Il y a beaucoup de malveillance et de méchanceté gratuite. Encore, quand ça vient d'inconnus, ce n'est pas grave. Mais quand ça vient de sa propre famille, ça fait de la peine."

On espère que les deux femmes réussiront à faire la paix, comme Amandine s'est réconciliée avec sa mère.