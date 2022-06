Familles nombreuse la vie en XXL : Amandine Pellissard va avoir sa propre télé-réalité... Découvrez toutes les infos

Depuis le mois de juillet 2020, on peut suivre le quotidien d'Amandine Pellissard et de toute sa tribu dans Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1. Depuis, la mère de famille est devenue une vraie star des réseaux sociaux et partage toute sa vie à ses 324 000 abonnés sur Instagram.

Mais la jeune femme ne compte pas s'arrêter là ! Elle a déjà déclaré qu'elle adorerait devenir chroniqueuse de TPMP. "Si les choses continuent d'évoluer dans ce sens-là, il se peut que l'on vous réserve une belle surprise avec le groupe TF1 ! On pourrait apparaître dans un nouveau programme focalisé sur notre famille. Mais, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus...", a-t-elle aussi récemment confié à Télé-Loisirs.

Les Pellissard à Saint-Tropez

Et en effet, lors d'une conférence de presse organisée cette semaine, TF1 a confirmé la grande nouvelle.... Les Pellissard auront bien leur propre émission qui s'appellera Les Pellissard à Saint-Tropez ! On pourra ainsi suivre les aventures de la tribu dans la ville des stars.

Le tournage a déjà eu lieu et visiblement, la destination n'a pas laissé un très bon souvenir à Amandine Pellissard. Elle a notamment critiqué son côté trop bling bling dans un poste Instagram. On sait déjà que le programme sera proposé sur la plateforme MYTF1 MAX, mais la date de diffusion n'a pas encore été dévoilée. En tout cas, on hâte de découvrir ça !