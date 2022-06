Amandine Pellissard (Familles nombreuses) regrette ses vacances à Saint-Tropez : "Tout est hors de prix"

Devenue une vraie star des réseaux sociaux depuis qu'elle participe à Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1, Amandine Pellissard partage tout avec ses 324 000 abonnés. Elle a récemment révélé qu'elle avait été droguée à son insu lors d'un séjour à Barcelone. Peu de temps après, Amandine, Alexandre et leurs 8 enfants ont profité de quelques jours de vacances à Saint-Tropez. La maman a d'ailleurs posté une vidéo dans laquelle on voit toute sa tribu plonger dans une piscine. "🏝et ça fait ploufffff🏝!!!!!!! ☀️Week end xxl a st tropez ☀️", a écrit celle qui s'est clashée avec Soukdavone Gayat en légende.

"Trop de bling bling pour nous"

Mais visiblement, ces vacances n'ont pas laissé un souvenir exceptionnel à Amandine. À peine rentrée chez elle à Alès, la maman qui est visée par des lettres de menaces a posté une jolie photo d'elle et son mari sous laquelle elle raconte son séjour. "Douyou douyou douyou st tropez 🏝☀️ alors j'aimerais vos impressions et vos avis sur la ville de St tropez ...🤔 Car Alex ,les enfants et moi n'avons pas du tout aimé 😢" déplore-t-elle.

"Que ce soit l'environnement ou les mentalités... On s'amuse beaucoup plus en vacances en Occitanie... Trop de 'bling bling' pour nous. Et attention je parle de mentalité ,de façon d'être ....et non pas de paraître... Car l'habit ne fait pas le moine 😉😘" précise ensuite la mère de famille, qui rêve de devenir chroniqueuse de TPMP.