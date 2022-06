Amandine Pellissard (Familles nombreuses) droguée avec son mari : "Je pense que c'est du GHB"

Sauf qu'en buvant les verres, les parents qui sont dans Familles nombreuses, la vie en XXL se sont rendus compte qu'il y avait de la drogue : "On boit notre verre et on n'était même pas à la moitié que je dis à Alex : 'J'ai l'impression qu'il y a un truc dans le verre'. Au moment où je lui dis ça, il me dit : 'J'espère qu'ils nous ont pas mis un truc dans le verre'. Et putain ces fous nous ont mis un truc dans le verre !".

Comme la pratique des piqûres qui explose en ce moment, celle de droguer les clients serait donc répandue. Mais Amandine Pellissard n'était pas au courant de ces problèmes : "On ne savait pas que tu pouvais entrer dans un bar et te faire droguer avec une consommation. On l'a senti tout de suite, on était hyper vaseux, ce n'était pas normal". Son mari Alexandre Pellissard qui avait été hospitalisé récemment a été "malade" à cause du cocktail.

Pour être sûre qu'elle et Alexandre ont été drogués, Amandine Pellissard a demandé au barman de lui refaire le même cocktail mais en le regardant cette fois-ci de A à Z. Et celui-là était "normal" : "Ils ont compris qu'on avait compris. Je pense que c'est du GHB un truc qui désinhibe et vous fait perdre pied. À la fin, au bout de 3-4 verres, avec ce qu'ils vous mettent dedans, vous finissez complètement éclatés et eux vous facturent une note à 2 000 euros. C'est un truc pour escroquer les touristes".