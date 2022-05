Familles nombreuses : cette grosse dépense remboursée par TF1, Amandine Pellissard balance

Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard rappelle qu'ils ne sont "pas rémunérés" mais "défrayés"

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, Amandine Pellissard était absente des épisodes et devrait revenir bientôt. Interrogée par Télé Loisirs, la maman de la tribu de 8 enfants a révélé que sa nounou était maintenant payée par TF1.

Pour rappel, les familles n'ont pas de salaires pour leurs participations à Familles nombreuses, la vie en XXL. Mais du coup, désormais, les parents peuvent prendre des nounous qui sont rémunérées par la chaîne : "On n'est pas rémunérés mais on est défrayés par rapport aux dépenses qui sont générées par les tournages, à nos dépens. C'est-à-dire, les déplacements en taxi et la garde des enfants". "Par contre, les sorties qu'on fait sont à nos comptes car on les planifie nous-mêmes" a souligné Amandine Pellissard.

"Dorénavant, on fait appel à une nounou et TF1 nous rembourse les frais de nounou"

Amandine Pellissard, qui a bloqué une maman du programme, a précisé : "On a changé de système. Dorénavant, on fait appel à une nounou et TF1 nous rembourse les frais de nounou. Si on doit se déplacer, justement pour tourner une interview dans un lieu donné, elle prend également en compte les frais de déplacement".

Ce changement permet aux parents de l'émission de pouvoir enchaîner les interviews qui peuvent durer des heures, pendant que leurs enfants sont gardés en sécurité par des nounous : "Les interviews sont très, très chronophages. On y passe des heures, comme il n'y a pas de voix off dans l'émission. Avant, nous les faisions le soir, après la journée de tournage, une fois les enfants couchés. Mais c'était trop fatiguant. Cela pouvait aller jusqu'à 1h du matin, j'avais les yeux qui tombaient".